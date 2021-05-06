Минприроды ужесточило правила сбора грибов и березового сока
Согласно новым правилам, гражданин для сбора березового сока, в том числе и для личного употребления, должен арендовать целый участок леса. Собирать сок можно только на участках зрелого леса
В России вступили в силу два приказа Минприроды, которые регулируют сбор березового сока, ягод и грибов.
Согласно новым правилам, гражданин для сбора березового сока, в том числе и для личного употребления, должен арендовать целый участок леса. Собирать сок можно только на участках зрелого леса, а заготовку начинать только в случае, когда до плановой вырубки леса осталось не более 5 лет.
При сборе грибов с целью их последующей продажи гражданам также придется арендовать участок леса, а для для личного употребления собирать грибы, ягоды и орехи можно без договора, но не причиняя вред природе.
Минприроды разрешает гражданам собирать лисички, сыроежки, маслята и опята со шляпками более 1,5 см в диаметре. У груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков диаметр шляпки должен превышать 2,5 см.
Грибы с наркотическим или токсичным содержанием собирать строго запрещено.
Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельных отношениям Василий Власов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что правила сбора грибов, ягод и березового сока не должны касаться обычных граждан, а соблюдать их должны только компании, ведущие сбор в промышленных масштабах.
«Мы всегда выступали за то, чтобы грибы и ягоды наши граждане собирали без каких-либо специальных разрешений. (…) Обычные граждане не должны даже думать, что там какие-то специальные нормы и ограничения по сбору грибов и ягод вообще существуют», – заявил депутат.