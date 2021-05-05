Сотрудников Сбербанка предупредили о недопустимости участия в несанкционированных акциях
Владимир Милов опубликовал в своем Facebook письмо, в котором департамент кибербезопасности Сбербанка предупреждает сотрудников о недопустимости участия в несанкционированных акциях
Соратник Алексея Навального Владимир Милов опубликовал в своем Facebook письмо, в котором департамент кибербезопасности Сбербанка предупреждает сотрудников о недопустимости участия в несанкционированных акциях.
В письме-предупреждении говорилось, что личные данные сотрудника попали в открытый доступ, что «позволяет сделать вывод», что тот участвовал в несогласованной акции протеста. В Сбербанке отметили, что обнаружили данные сотрудников в слитых в открытый доступ базах в ходе мониторинга теневых ресурсов.
В конце письма отмечается, что сотрудники банка имеют право во внерабочее время выражать свою позицию в «разрешенном законом формах», а участие в несанкционированных акциях является нарушением закона и «может нести юридические последствия».
Представитель госбанка заявил РБК, что такие предупреждения являются стандартной процедурой при компрометации данных и не нарушают права сотрудников.
Напомним, ранее стало известно об утечке адресов электронной почты граждан, которые регистрировались на сайте «Свободу Навальному!». Позже сторонники оппозиционера получили письма с угрозами о том, что работодатели узнают об их «политической ориентации».
После утечки данных некоторые зарегистрированные на сайте «Свободу Навальному!» граждане были уволены с работы за поддержку оппозиционера. Большинство уволенных - сотрудники бюджетных организаций.