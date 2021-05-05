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05 мая 2021, 17:41

Иностранных «экспертов», которые положительно оценили голосование по поправкам, увезли одним чартером

Иностранных «экспертов», которые наблюдали за ходом голосования по поправкам к Конституции летом 2020 года, увезли из России на одном чартерном рейсе. Об этом сообщают «Новая газета» и Центр «Досье»

Иностранных «экспертов», которые положительно оценили голосование по поправкам, увезли одним чартером
Фото: tvkrasnodar.ru

Иностранных «экспертов», которые наблюдали за ходом голосования по поправкам к Конституции летом 2020 года, увезли из России на одном чартерном рейсе. Об этом сообщают «Новая газета» и Центр «Досье».

Официально международных наблюдателей на голосовании по поправкам не было, так как Центризбирком РФ отказался делать им аккредитации. Доставленных в Россию иностранцев в ЦИКе назвали «экспертами» по избирательному праву.

Приглашением «иностранных экспертов» занималась Общественная палата, но их список общественники предоставить журналистам отказались.

Узнать имена «экспертов» удалось благодаря депутату Европарламента и члену крайне правого французского «Национального объединения» Тьерри Мариани, который сам сообщил в соцсети о наблюдении за голосованием в России. В работе «экспертом» г-н Мариани признался, так как депутаты Европарламента обязаны отчитываться о мероприятиях, которые были оплачены третьей стороной. Депутат также сообщил, что 3 июля он летел рейсом U68351 из Москвы в Минск.

В «Досье» и «Новой газете» выяснили, что это был чартерный рейс, а летели им всего 60 человек при вместимости самолета А321 в 170-220 пассажиров. Этим рейсом помимо Тьерри Мариани возвращались из Москвы другие представители «Национального объединения» Марин Ле Пен,  член «Альтернативы для Германии» Стефан Койтер, депутат итальянского парламента от правой «Лиги Севера» и основатель межфракционной группы «друзей Путина» Паоло Гримольди.

Все эти иностранные эксперты высоко оценивали подготовку и проведение многодневного голосования по поправкам. Российские эксперты, напомним, раскритиковали голосование из-за отсутствия независимых наблюдателей, а также за проведение голосования на пеньках, лавочках и в багажниках автомобилей.

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