05 мая 2021, 17:23
МВД потратит 48 млн рублей на покупку семи автомобилей бизнес-класса
Первоначально в тендерной документации заказчик не указал марки закупаемых машин, а только их технические характеристики. В документах говорилось, что все автомобили должны быть новыми - 2021 года выпуска
Фото: carbuzz.com
Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД потратит 47,6 млн рублей на покупку семи автомобилей бизнес-класса.
Первоначально в тендерной документации заказчик не указал марки закупаемых машин, а только их технические характеристики. В документах говорилось, что все автомобили должны быть новыми - 2021 года выпуска. Кузов должен быть выполнен в черном цвете, а двигатель должен быть объемом от 3 до 4 литров.
Позже заказчик добавил в документацию марку автомобилей - Genesis G90. Каждая машина обойдется бюджету в 6,8 млн рублей.
В МВД указали, что автомобили необходимы «для нужд подразделений».