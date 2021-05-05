В России с октября 2020 года из-за антиковидных ограничений закрылись 6% турфирм и 4% гостиниц
В России с октября 2020 года на 6% сократилось количество туристических фирм и на 4% - гостиниц. Виной тому антиковидные ограничения и закрытые границы из-за пандемии коронавируса
В России с октября 2020 года на 6% сократилось количество туристических фирм и на 4% - гостиниц. Виной тому антиковидные ограничения закрытые границы из-за пандемии коронавируса.
Больше всего турфирм закрылось в Еврейской АО (23%) и в Ханты-Мансийском АО (15%). В Москве количество турагентств сократилось на 8%, а Санкт-Петербурге — на 10%, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Контур.Фокус».
Закрываются из-за антиковидных ограничений не только турфирмы, но и объекты размещения. Так, количество гостиниц и хостелов за последние полгода сократилось на 4%. Больше всего закрытий гостиниц было зафиксировано на Кубани (18%), в Дагестане (17%) и ХМАО (10%). В Москве количество гостиниц и хостелов уменьшилось на 6%, а в Санкт-Петербурге — на 7%.
Согласно оценкам главы туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, с начала пандемии коронавируса с рынка ушли 35–40% туристических компаний.