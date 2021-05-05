Россияне из-за роста цен и падения доходов начали проедать сбережения
Росстат сообщает, что за первый квартал 2021 года, россияне получили доход в размере 14,3 трлн рублей, а потратили на покупку товаров и оплату услуг 14,9 трлн рублей
Российские граждане из-за продолжающегося роста цен и падения доходов перешли в режим «проедания сбережений».
Росстат сообщает, что за первый квартал 2021 года, россияне получили доход в размере 14,3 трлн рублей, а потратили на покупку товаров и оплату услуг 14,9 трлн рублей. Разница была покрыта из сбережений, объем которых за последние три месяца сократился на 604,3 млрд рублей.
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), за первый квартала текущего года упали на 3,6%.
Напомним, что по данным консалтинговой компании Finexpertiza, социально значимые продукты в марте подорожали на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, превысив инфляцию в три раза.