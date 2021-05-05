Госдума ужесточит ответственность за сотрудничество с нежелательными организациями
Депутаты Госдумы решили ужесточить ответственность за участие в деятельности «нежелательной организации». Отметим, что действующее законодательство уже предусматривает уголовное наказание за работу в «нежелательной организации»
Депутаты Госдумы решили ужесточить ответственность за участие в деятельности «нежелательной организации». Отметим, что действующее законодательство уже предусматривает уголовное наказание за работу в «нежелательной организации».
Новый законопроект предусматривает за участие в работе «нежелательной организации» наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей или дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательные работы на срок до 360 часов или принудительные работы на срок до 4 лет.
Также документ предполагает наказание за сотрудничество с нежелательной организацией в виде лишения свободы на срок от 1 года и 4 лет.
Для руководителей нежелательных организаций предусмотрено наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов или лишения свободы на срок до 6 лет.
Кроме того, депутаты запретят российским гражданам участвовать в деятельности нежелательной организации не только в РФ, но и за границей.
Законопроект подготовили члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела России, которую возглавляет Василий Пискарев.
Днем ранее эти же депутаты внесли законопроект, который запрещает участвовать в выборах гражданам, причастным к деятельности экстремистских организаций. В их число попадают даже те, кто жертвовал таким организациям деньги. Причем в законопроекте отмечается, что в выборах не смогут участвовать лица, сотрудничавшие с экстремистскими организациями в течение трех лет до признания организаций таковыми.