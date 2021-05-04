«Единая Россия» запретит всем соратникам и сторонникам Навального избираться в Госдуму
На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект, который запрещает избираться в парламент гражданам, причастным «к деятельности экстремистских или террористических организаций»
На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект, который запрещает избираться в парламент гражданам, причастным «к деятельности экстремистских или террористических организаций».
В тексте документа говорится, что избираться депутатом Госдумы РФ не имеет права гражданин, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, признанных судом экстремистскими или террористическими организациями.
Данный запрет распространяется на лиц, являвшихся «учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем структурного подразделения, заместителем руководителя структурного подразделения, членом, участником, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом, причастным к деятельности таких организаций», сообщает Znak.com.
«Иными лицами» авторы законопроекта считают тех, кто пожертвовал деньги или имущество «экстремистской» организации, а также тех, кто оказывал ей организационно-методическую, консультативную или иную помощь «за три года до признания организации экстремистской.
Документ подготовили депутаты, в числе которых единоросы Василий Пискарев и Андрей Исаев.
Очевидно, что данный законопроект направлен в первую очередь против сторонников Алексея Навального, чьи организации - Фонд борьбы с коррупцией (внесен в реестр инагентов) и его штабы - в ближайшие дни могут признать экстремистскими. Ранее некоторые сотрудники ФБК, например юрист Любовь Соболь, заявили о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы.
«Читать новый законопроект единороссов можно и нужно только так: «Мы, «Единая Россия», могущественная и всеми любимая партия, до жути боимся честной конкуренции на выборах», - прокомментировала законопроект Любовь Соболь.