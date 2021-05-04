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04 мая 2021, 16:34

Минстрой будет использовать искусственный интеллект для определения степени изношенности домов

По словам заместителя главы ведомства Максима Егорова, искусственный интеллект планируется использовать для анализа изношенности системы коммуникаций в домах и рекомендации капитального ремонта

Минстрой будет использовать искусственный интеллект для определения степени изношенности домов
Фото: Невские новости

Министерство строительства и ЖКХ планирует использовать искусственный интеллект при эксплуатации зданий.

По словам заместителя главы ведомства Максима Егорова,  искусственный интеллект планируется использовать для анализа изношенности системы коммуникаций в домах и рекомендации капитального ремонта. Также современные технологии будут использоваться для регуляции подачи тепла в жилые дома. 

В Минстрое отметили, что искусственный интеллект будет анализировать данные и сообщать об изношенности коммуникаций или рекомендовать уменьшить давление в трубе, сообщает "Российская газета". 

В рамках проекта «Умный город» ведомство планирует создать инфраструктуру, которая сама сможет регулировать подачу тепла в дома в зависимости от температуры воздуха на улице. В Минстрое считают, что использование современных технологий в сфере ЖКХ позволит снизить коммунальные счета.

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