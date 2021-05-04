Минстрой будет использовать искусственный интеллект для определения степени изношенности домов
По словам заместителя главы ведомства Максима Егорова, искусственный интеллект планируется использовать для анализа изношенности системы коммуникаций в домах и рекомендации капитального ремонта
Министерство строительства и ЖКХ планирует использовать искусственный интеллект при эксплуатации зданий.
По словам заместителя главы ведомства Максима Егорова, искусственный интеллект планируется использовать для анализа изношенности системы коммуникаций в домах и рекомендации капитального ремонта. Также современные технологии будут использоваться для регуляции подачи тепла в жилые дома.
В Минстрое отметили, что искусственный интеллект будет анализировать данные и сообщать об изношенности коммуникаций или рекомендовать уменьшить давление в трубе, сообщает "Российская газета".
В рамках проекта «Умный город» ведомство планирует создать инфраструктуру, которая сама сможет регулировать подачу тепла в дома в зависимости от температуры воздуха на улице. В Минстрое считают, что использование современных технологий в сфере ЖКХ позволит снизить коммунальные счета.