«Россия 24» выдала сотрудника госинформагентства за чеха, критикующего Прагу за конфликт с Москвой
Государственный телеканал «Россия 24» выпустил репортаж «Чешский как иностранный» о конфликте между Прагой и Москвой. Напомним, что Чехия считает российские спецслужбы причастными к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году
Государственный телеканал «Россия 24» выпустил репортаж «Чешский как иностранный» о конфликте между Прагой и Москвой. Напомним, что Чехия считает российские спецслужбы причастными к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
Одним из героев репортажа стал гражданин Чехии Милош Флайшганс, который раскритиковал позицию Чехии и обвинил чешские СМИ в «истерике», сообщает «Радио Свобода».
«Мы сейчас России докажем, что? Что у нас мозгов никаких в голове нет? И как потом дружбу выстраивать?» — заявил гражданин Чехии.
В сюжете отмечается, что Милош Флайшганс работает в чешской компании, у которой есть собственное представительство в России.
Корреспондент Чешского радио в Москве Ивана Миленковичова в свою очередь сообщила, что раньше Милош Флайшганс был корреспондентом российского государственного агентства «Россия сегодня».
В качестве собственного обозревателя «России сегодня» в Чехии он участвовал в форуме «Ливадия — 2019» в Санкт-Петербурге.
Кроме того, на словацком сайте ExtraPlus в марте 2021 года вышло интервью Флайшганса, в котором он назван редактором МИА «Россия сегодня».