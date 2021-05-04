Блогер Дина Саева рассказала о предложении поздравить президента с днем рождения за 700 тысяч рублей
Известный блогер Дина Саева сообщила, что ей предлагали крупную сумму за государственную рекламу в своем блоге. Так, за видеопоздравление президента Владимира Путина с днем рождения в Instagram ей предлагали 700 тысяч рублей
Известный блогер Дина Саева сообщила, что ей предлагали крупную сумму за государственную рекламу в своем блоге. Так, за видеопоздравление президента Владимира Путина с днем рождения в Instagram ей предлагали 700 тысяч рублей. Причем видео должно было длиться всего 15 секунд.
Кто был заказчиком поздравления, Дина Саева не уточнила.
«Мне предлагали большие деньги за то, чтобы я принимала госрекламу. 700 тысяч рублей было, я точно не помню. Это еще год назад было. [Просили] сделать видеопоздравление Владимиру Владимировичу» — рассказала блогер в интервью Ксении Собчак.
Отметим, что крупные Instagram-блогеры регулярно публикуют посты явно заказного характера с похвалой в адрес президента Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Прошлым летом блогеры-миллионники призывали своих подписчиков голосовать за поправки к Конституции РФ.
Ранее блогер Айза Анохина в интервью Ксении Собчак призналась, что ей заплатили 400 тысяч рублей за один пост с призывом голосовать за изменение Конституции. Кто заказал рекламу, Анохина не уточнила.