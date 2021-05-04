Треть россиян заявила о снижении заработка из-за длинных майских каникул
33,8% россиян заявили о возможном снижении своего заработка из-за десятидневных выходных. 56,6% опрошенных заявили, что размер их месячного дохода не уменьшится из-за майских праздников
Почти треть российских граждан опасаются потери заработка из-за длительных майских каникул, объявленных президентом Владимиром Путиным.
Согласно исследованию Webbankir, 33,8% россиян заявили о возможном снижении своего заработка из-за десятидневных выходных. 56,6% опрошенных заявили, что размер их месячного дохода не уменьшится из-за майских праздников, а 10% респондентов и вовсе заявили о возможном повышении заработка, сообщает РИА Новости.
Исследователи также спросили россиян, как и где они проведут майские каникулы. 67,8% граждан заявили, что останутся на праздники дома, 27,3% - уехали за город, 3,5% - запланировали различные экскурсии и только 1,5% проведут каникулы на курортах, в том числе заграничных.
Напомним, что длительные каникулы были объявлены властями с целью предотвращения роста числа новых заражений коронавирусной инфекцией.