В Казахстане и Узбекистане выплаты ветеранам ВОВ в несколько раз превысили российские
Напомним, президент России Владимир Путин распорядился выплатить ветеранам ВОВ по 10 тысяч рублей. В небогатом Узбекистане, согласно аналогичному указу президента Шавката Мирзиёева, ветераны получат по 85 тысяч рублей
Власти Казахстана и Узбекистана выплатят ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы большие суммы, чем в России.
Напомним, президент России Владимир Путин распорядился выплатить ветеранам ВОВ по 10 тысяч рублей. В небогатом Узбекистане, согласно аналогичному указу президента Шавката Мирзиёева, ветераны получат по 85 тысяч рублей. В Казахстане ветеранам выплатят еще больше - 174 тысячи рублей, сообщает «Независимая газета».
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал российские выплаты в размере 10 тысяч рублей «необъяснимым жмотством».
Напомним, что российская оппозиция неоднократно предлагала назначить ветеранам ВОВ, которых в живых осталось не так много, пенсии в размере 200 тысяч рублей. Власти данную инициативу продолжают игнорировать, называя ее популистской.