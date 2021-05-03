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03 мая 2021, 21:08

В центре Краснотурьинска появились баннеры ко Дню Победы с ошибками

На одном баннере в фамилии советского маршала Константина Рокоссовского допущены две ошибки. На другом баннере вместо фразы «Спасибо вам за мирное небо» написано: «Спасибо вам за мироное небо»

В центре Краснотурьинска появились баннеры ко Дню Победы с ошибками
Фото: russia24.pro

В Краснотурьинске Свердловской области чиновники разместили на центральных улицах города по случаю Дня Победы баннеры с ошибками.

Пользователи паблика «Краснотурьинск Live» в соцсети «ВКонтакте» разместили фотографию баннера, на котором в фамилии советского маршала Константина Рокоссовского допущены две ошибки. На другом баннере вместо фразы «Спасибо вам за мирное небо» написано: «Спасибо вам за мироное небо». На третьем поздравительном баннере указано, что парад Победы 1945 года в Москве прошел 9 мая, хотя на самом деле мероприятие состоялось 24 июня.

Баннеры с ошибками чиновники распорядились разместить на центральной площади Краснотурьинска и на Аллее Славы. В мэрии города инцидент не прокомментировали, однако координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память» Сергей Никонов назвал ситуацию «вопиющей».

«Вопиющая ситуация, которая демонстрирует как непрофессионализм тех, кто разместил эти баннеры, так и незнание нашей истории и её легендарных личностей, благодаря которым была достигнута великая Победа», - заявил Никонов, слова которого приводит «Краснотурьинск Live».

Координатор проекта «Историческая память» призвал в срочном порядке демонтировать баннеры и привлечь к дисциплинарной ответственности ответственных за их изготовление.

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