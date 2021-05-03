Иностранные журналисты потребовали от российских властей прекратить давление на независимые СМИ
Журналисты из 60 стран мира по случаю Всемирного дня свободы печати официально обратились к российским властям с требованием прекратить нападки на независимые СМИ
Журналисты из 60 стран мира по случаю Всемирного дня свободы печати официально обратились к российским властям с требованием прекратить нападки на независимые СМИ. Обращение иностранных журналистов опубликовал журнал Doxa, трое сотрудников которого подверглись уголовному преследованию из-за ролика о незаконном отчислении студентов за участие в митингах.
Под обращением в защиту независимых российских СМИ подписались 235 журналистов из США, Финляндии, Канады, Сербии, Австралии и других стран.
Журналисты призвали российские власти выполнять свои обязанности по охране и защите свободы слова в соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.
В обращении говорится, что с того момента, как президентом России стал Владимир Путин, государство начало оказывать давление на независимые СМИ с помощью новых законов, смены собственников, штрафов и уголовных дел. В итоге это привело к господству государственных СМИ, тогда как независимые журналисты оказались под угрозой.