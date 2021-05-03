03 мая 2021, 16:28
Еврокомиссия рекомендовала разрешить въезд в Европу вакцинированным туристам
Еврокомиссия предложила разрешить въезд на территорию Евросоюза туристам, которые сделали прививку вакцинами, одобренными в ЕС. Данное предложение распространяется на «необязательные поездки»
Фото: osnmedia.ru
Еврокомиссия предложила разрешить въезд на территорию Евросоюза туристам, которые сделали прививку вакцинами, одобренными в ЕС. Данное предложение распространяется на «необязательные поездки».
В Еврокомиссии считают возможным ослабить антиковидные ограничения с учетом стабилизации эпидемиологической обстановки и успешной вакцинации граждан.
Согласно предложению ЕК, страны Европы смогут свободно посещать иностранные граждане, вакцинированные одобренными в ЕС препаратами. Отметим, что ни один российский препарат официально одобрен в Евросоюзе не был, хотя некоторые страны изъявили желание закупить вакцину «Спутник V».
Сейчас в ЕС одобрены вакцины Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson.