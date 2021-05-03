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03 мая 2021, 11:11

Глава Оренбургской области пообещал проверить условия труда на ММСК после гибели рабочего в цеху

В минувший выходные в Медногорске Оренбургской области поминки по погибшему на производстве работнику Медногорского медно-серного комбината переросли в акцию протеста. Люди протестовали против «бесчеловечных» условий труда

Глава Оренбургской области пообещал проверить условия труда на ММСК после гибели рабочего в цеху
Фото: Новые известия

В минувший выходные в Медногорске Оренбургской области поминки по погибшему на производстве работнику Медногорского медно-серного комбината переросли в акцию протеста. Люди протестовали против «бесчеловечных» условий труда.

В конце апреля на медногорском комбинате, который входит Уральскую горно-металлургическую компанию (УГМК), погиб 24-летний Денис Отвалов. Его убило обрушившимися конструкциями цеха. У мужчины остались трое детей.

Поминки по погибшему переросли в стихийный митинг с участием более 80 человек. Участники акции протеста (все работники металлургического цеха) подписали коллективное обращение в трудовую инспекцию, прокуратуру, следственный комитет, а также руководителю УГМК, сообщает Znak.com.

Сотрудники ММСК пожаловались, что на предприятии с 2017 года установились бесчеловечные условия труда, а также практикуется нарушение трудового законодательства. Работников лишают премий, увольняют, а руководство регулярно позволяет себе хамство в адрес людей. 

В письме говорится, что местные трудовые инспекции и профсоюзы игнорирую нарушения, так как «повязаны с руководством». Между тем, из-за нарушений регламента обслуживания оборудование металлургического цеха изношено до предела и создает смертельную опасность для сотрудников, а смерть Дениса Отвалова - наглядный тому пример.

Сотрудники ММСК утверждают, что гибель Дениса Отвалова стала уже третьей смертью на предприятии за последнее время.

В ходе стихийного митинга рабочие потребовали увольнения директора комбината Андрея Ибрагимова и тщательного расследования обятостельств смерти Дениса Отвалова.

Начальница кадровой службы ММСК, замгендиректора по персоналу Татьяна Веденеева заявила, что заявления об увольнениях работников не соответствуют действительности.  При этом претензии по поводу «бесчеловечных» условий труда она комментировать не стала.

«Случившееся горе не оставило равнодушным ни одного работника нашего предприятия. Весь коллектив скорбит вместе с семьей. Комбинат взял на себя организацию похорон, оказал материальную помощь семье. Мы не оставим их без внимания и в дальнейшем», — заявила Веденеева.

Издание «Пишет Омск» сообщает, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер взял на личный контроль ход расследования трагедии на ММСК. Глава региона пообещал, что проведет личную встречу с сотрудниками предприятия.

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