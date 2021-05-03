Силовики несколько лет вели слежку за главредом «Важных историй» Романом Аниным
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ России в течении нескольких лет следили за главным редактором «Важных историй» Романом Аниным и сотрудниками «Новой газеты»
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ России в течении нескольких лет следили за главным редактором «Важных историй» Романом Аниным и сотрудниками «Новой газеты». Силовики перехватывали телефонные звонки и сообщения в мессенджерах журналистов, читали их почту.
«Важные истории» сообщают, что для слежки за журналистами силовики использовали материалы уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни, которое было возбуждено из-за расследования Романа Анина о яхте «Принцесса Ольга» и ее связи с теперь уже бывшей женой главы «Роснефти» Игоря Сечина Ольгой.
Напомним, что дело из-за расследования о яхте «Принцесса Ольга» было возбуждено еще в 2016 году, однако никаких следственных действий по нему практически не проводилось. Кроме того, суд по иску «Роснефти» обязал «Новую газету» написать опровержение.
В конце марта 2021 года, примерно за пять месяцев до истечения срока давности по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, дело возобновили. В начале апреля в квартире Романа Анина и офисе «Важных историй» прошли обыски. Пока главный редактор издания проходит по делу свидетелем.
Недавно Роману Анину удалось получить материалы этого дела, из которых выяснилось, что благодаря этому делу следователи получили возможность вести легальную слежку за ним и его коллегами. По данным «Важных историй», разработкой Анина занималась Шестая служба Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ, которую называют «сечинским спецназом» (ранее ей руководил известный по делу Алексея Улюкаева генерал Олег Феоктистов). Он же некоторое время возглавлял службу безопасности «Роснефти».
Дело о неприкосновенности частной жизни возобновили после того, как «Важные истории» опубликовали расследование о покупке «Роснефтью» доли в итальянском шинном гиганте Pirelli. Компания Игоря Сечина подала из-за этой статьи в суд на несколько изданий.