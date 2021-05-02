Депутат Андрей Ищенко сообщил, что Олег Кожемяко предлагал ему $2 млн за отказ от участия в выборах
Депутат Законодательного собрания Приморского края и бывший кандидат в губернаторы Андрей Ищенко рассказал о крупной взятке, которую ему в ходе избирательной кампании предлагал действующий глава региона Олег Кожемяко
Депутат Законодательного собрания Приморского края и бывший кандидат в губернаторы Андрей Ищенко рассказал о крупной взятке, которую ему в ходе избирательной кампании предлагал действующий глава региона Олег Кожемяко.
По словам Андрея Ищенко, Олег Кожемяко был готов выплатить ему 2 млн долларов за отказ от участия в губернаторских выборах, сообщает Znak.com.
«Осенью 2018 года, когда все возможные пути отстранения меня от избирательной кампании были вами исчерпаны, вы за стол переговоров посадили нашего общего друга. Я попросил его вам передать, что если президент Владимир Путин хочет, чтобы Приморским краем рулил Олег Кожемяко, то я вставлять палки в колеса не буду — кто я такой против президента! Те 2 млн долларов, которые вы мне предлагали, я от них отказался», - написал Ищенко в своем Instagram.
Также депутат сообщил, что когда он разговаривал по телефону из общего друга с представителем Олега Кожемяко Антоном Волошко, то обнаружил на гаджете записывающее устройство. Ищенко добавил, что сдал записывающее устройство в региональное управление ФСБ. Саму запись переговоров о взятке депутат не обнародовал.
Напомним, что выборах губернатора Приморского края в 2018 году основными претендентами на победу были кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. В первом туре единоросс набрал 46,56%, но для победы этих голосов не хватило.
Во втором туре на протяжении всего подсчета голосов лидировал коммунист Ищенко, однако после обработки 95% протоколов голосования результаты стали стремительно меняться, а победителем был объявлен Тарасенко. Из-за многочисленных жалоб итоги голосования в итоге были отменены.
Кандидатами в губернаторы на повторных выборах стали единоросс Олег Кожемяко, представители ЛДПР и «Партии Роста». Ищенко на выборы допущен не был, а победителем стал Кожемяко.