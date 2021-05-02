Российские олигархи подали в суд на издателей книги «Люди Путина»
Российские миллиардеры подали в лондонские суды иски о клевете и защите информации из-за книги «Люди Путина» издательства HarperCollins. Ответчиком по искам стали издательство и автор книги Кэтрин Белтон
Российские миллиардеры подали в лондонские суды иски о клевете и защите информации из-за книги «Люди Путина» издательства HarperCollins. Ответчиком по искам стали издательство и автор книги Кэтрин Белтон.
Издание Financial Times сообщает, что иски подали совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, председатель правления «Альфа-банка» Петр Авен, бизнесмены Шалва Чигиринский и Роман Абрамович (он обратился в суд еще в марте), а также государственная компания «Роснефть».
В HarperCollins заявили, что работа над книгой была «авторитетной, важной и добросовестной». По поводу претензий Романа Абрамовича к содержанию книги в издательстве заявили, что обращались к нему за комментариями, но никто с ними на контакт не вышел.
Книга «Люди Путина» вышла в Великобритании в 2020 году. В ней рассказывается о приходе к власти президента Владимира Путина и его связях с олигархами. В британском издательстве заявили, что намерены защищать «прорывную» книгу.