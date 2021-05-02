В МВД пообещали избавить россиян от телефонных мошенников
Министерство внутренних дел России пообещало раз и навсегда избавить граждан от телефонных мошенников, которые с каждым годом становятся все более активными
Министерство внутренних дел России пообещало раз и навсегда избавить граждан от телефонных мошенников, которые с каждым годом становятся все более активными.
До конца текущего года полиция планирует внедрить сервис «Антимошенник» для официального приложения МВД. Этот сервис будет предупреждать россиян о звонках с телефонов, которые ранее были замечены в мошеннической деятельности. Абонент сможет самостоятельно заблокировать номер аферистов.
Разработка сервиса «Антимошенник» обойдется бюджету почти в 50 млн рублей. Предполагается, что заработает он в конце декабря 2021 года.
Отметим, что чаще всего мошенники представляются сотрудниками служб безопасности крупных российских банков и разными способами пытаются выманить у граждан данные их банковских карт.