ФАС подтвердила картельный сговор при заключении контрактов на ремонт дорог в Москве
Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве выявило признаки картельного сговора при заключении госконтрактов с подмосковными компаниями на ремонт дорог и благоустройство улиц общей стоимостью 7,6 млрд рублей
Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве выявило признаки картельного сговора при заключении госконтрактов с подмосковными компаниями на ремонт дорог и благоустройство улиц общей стоимостью 7,6 млрд рублей, сообщают «Ведомости».
Проверка закупок проводилась по заявлению центра антикоррупционной политики партии «Яблоко».
По данным УФАС, организаторами ценового сговор а выступили компании «Облстрой» и «Трансстройсервис». Одним из признаков картельного сговора является отправка заявок на участие в тендере с одних и тех же IP-адресов и их синхронизация по времени. Антимонопольщики установили, что заявки подавались в один день с разницей от 40 минут до 6 часов.
Всего ФАС подтвердила наличие ценового сговора в 30 тендерах на ремонт дорог и поставки стройматериалов.
В свою очередь в антикоррупционном центре «Яблока» заявили, что картельному сговору компаний могли содействовать заместитель главы управы Басманного района Москвы Сергей Сальников и руководитель государственного казенного учреждения «Дирекция капремонта департамента капитального ремонта г. Москвы» (ГКУ ДКР) Алексей Бутусов.
В расследовании «Яблока» отмечается, что результатом сговора «Облстроя» и «Трансстройсервиса» стало строительство некачественной дороги в аэропорт «Шереметьево», которую в 2019 году затопило после окончания работ.
Алексей Бутусов занимал должность гендиректора «Облстроя» с 2015 по 2016 гг, однако в дирекции капремонта сообщили, что он работал только в «Калугастрое» и «Трансстройсервисе». В ГКУ ДРК также отвергли обвинение в адрес чиновника в том, что он мог оказывать содействие указанным фирмам в получении госконтрактов на благоустройство и ремонт дорог в Москве.