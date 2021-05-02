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Москва
02 мая 2021, 11:17

ФАС подтвердила картельный сговор при заключении контрактов на ремонт дорог в Москве

Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве выявило признаки картельного сговора при заключении госконтрактов с подмосковными компаниями на ремонт дорог и благоустройство улиц общей стоимостью 7,6 млрд рублей

ФАС подтвердила картельный сговор при заключении контрактов на ремонт дорог в Москве
Фото: gipermed.ru

Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве выявило признаки картельного сговора при заключении госконтрактов с подмосковными компаниями на ремонт дорог и благоустройство  улиц общей стоимостью 7,6 млрд рублей, сообщают «Ведомости».

Проверка закупок проводилась по заявлению центра антикоррупционной политики партии «Яблоко».

По данным УФАС, организаторами ценового сговор а выступили компании «Облстрой» и «Трансстройсервис». Одним из признаков картельного сговора является отправка заявок на участие в тендере с одних и тех же IP-адресов и их синхронизация по времени. Антимонопольщики установили, что  заявки подавались в один день с разницей от 40 минут до 6 часов.

Всего ФАС подтвердила наличие ценового сговора в 30 тендерах на  ремонт дорог и поставки стройматериалов.

В свою очередь в антикоррупционном центре «Яблока» заявили, что картельному сговору компаний могли содействовать заместитель главы управы Басманного района Москвы Сергей Сальников и руководитель государственного казенного учреждения «Дирекция капремонта департамента капитального ремонта г. Москвы» (ГКУ ДКР) Алексей Бутусов.

В расследовании «Яблока» отмечается, что результатом сговора «Облстроя» и «Трансстройсервиса» стало строительство некачественной дороги в аэропорт «Шереметьево», которую в 2019 году затопило после окончания работ.

Алексей Бутусов занимал должность гендиректора «Облстроя» с 2015 по 2016 гг, однако в дирекции капремонта сообщили, что он работал только в «Калугастрое» и «Трансстройсервисе». В ГКУ ДРК также отвергли обвинение в адрес чиновника в том, что он мог оказывать содействие указанным фирмам в получении госконтрактов на благоустройство и ремонт дорог в Москве.

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