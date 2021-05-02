02 мая 2021, 10:52
В Кабардино-Балкарии туристка погибла во время роупджампинга
В Следственном комитете по региону сообщили, что работники аттракциона не рассчитали длину веревки, в результате чего по время прыжка девушка ударилась о скалу. От полученных травм она скончалась
Фото: Яндекс.Новости
В Кабардино-Балкарии 23-летняя туристка погибла на аттракционе по роупджампингу. Трагический инцидент произошел 1 мая в Чегемском ущелье.
В Следственном комитете по региону сообщили, что работники аттракциона не рассчитали длину веревки, в результате чего по время прыжка девушка ударилась о скалу. От полученных травм она скончалась.
По факту происшествия назначена доследственная проверка. В рамках разбирательства проводится судебно-медицинского исследования тела погибшей.