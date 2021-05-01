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01 мая 2021, 21:32

Патриарх Кирилл в предпасхальной речи предостерег власти от скатывания в тиранию

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл в своем предпасхальном выступлении неожиданно сделал реверанс в сторону оппозиции. Предстоятель РПЦ предостерег власти от скатывания в тиранию

Патриарх Кирилл в предпасхальной речи предостерег власти от скатывания в тиранию
Фото: newokruga.ru

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл в своем предпасхальном выступлении неожиданно сделал реверанс в сторону оппозиции. Предстоятель РПЦ предостерег власти от скатывания в тиранию.

Патриарх Кирилл заявил, что у верующих есть «множество преград и соблазнов», в том числе «соблазн властью». Далее он обратился ко «всяким начальникам» и предостерег власть всех уровней от перехода в тиранию.

«И когда я говорю „мы“, я имею в виду всех. И церковную власть, и светскую власть. И духовенство и мирян. И всяких начальников — больших и малых. Исполнение начальственных функций, которые требуют, в том числе иногда ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением — тогда власть становится тиранией», — заявил глава Русской православной церкви.

Интернет-пользователи окрестили речь главы РПЦ «либеральной» и отметили, что об опасности тирании патриарх заговорил на фоне ареста Алексея Навального,  правового беспредела в отношении оппозиционера и его сторонников, а также растущих протестных настроений в России.

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