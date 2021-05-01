Глава Минтуризма Камчатки, написавшая скандальный пост про «сброд», ушла в отставку
Министр туризма Камчатского края Наталия Максименко, которая несколько месяцев назад написала в своем Instagram скандальный пост про «токсичных людей», ушла в отставку
Министр туризма Камчатского края Наталия Максименко, которая несколько месяцев назад написала в своем Instagram скандальный пост про «токсичных людей», ушла в отставку.
Портал «Камчатка-Информ» сообщает, что чиновница ушла в отпуск с последующим увольнением.
Ранее Наталия Максименко опубликовала в Instagram пост про «токсичное окружение» и «прочий сброд», который пользователи приняли неоднозначно.
В посте она написала, что не надо тратить энергию впустую «на энергетических вампиров, негативные мысли, токсичных людей и прочий сброд». Пользователи соцсети предположили, что эти слова адресованы критикам власти, и сильно возмутились. Позже слова о «прочем сброде» были заменены на «отрицательные эмоции».
В августе 2020 года глава Минтуризма получила выговор от губернатора Камчатки Владимира Солодова из-за коррупционного скандала в подведомственном ей туристическом информационном центре. Начальницу этого центра Наталье Парастюк заподозрили в незаконной выдаче многомиллионных премий.
Примечательно, что Наталия Максименко стала министром туризма летом 2020 года по итогам отбора. В ходе конкурса она обошла 67 претендентов на высокий пост. Г-жа Максименко также является суперфиналисткой всероссийского конкурса «Лидеры России».