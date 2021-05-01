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01 мая 2021, 10:56

Росстат сообщил о смерти 23715 человек в марте с подтвержденным COVID-19

Росстат обнародовал данные о смертности в результате заражения коронавирусом в марте текущего года. За месяц скончались 23 715 человек с подтвержденным COVID-19

Росстат сообщил о смерти 23715 человек в марте с подтвержденным COVID-19
Фото: yamalpro.ru

Росстат обнародовал данные о смертности в результате заражения коронавирусом в марте текущего года. За месяц скончались 23 715 человек с подтвержденным COVID-19.

Согласно данным статистического ведомства, коронавирус стал основной причиной смерти 15 003 человек. При этом в 2 454 случаях COVID-19 предполагается врачами как основная причина смерти, но для подтверждения этой версии нужно было провести дополнительные медицинские исследования.

В 1 401 летальном случае коронавирус был сопутствующим заболеванием и существенно повлиял на развитие других болезней, что и привело к кончине. В 4 857 случаях коронавирусная инфекция также была сопутствующим заболеванием, но на наступление смерти пациентов не повлияла.

В феврале Росстат сообщал о смерти 24 369 россиян с подтвержденным коронавирусом.

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