Росстат сообщил о смерти 23715 человек в марте с подтвержденным COVID-19
Росстат обнародовал данные о смертности в результате заражения коронавирусом в марте текущего года. За месяц скончались 23 715 человек с подтвержденным COVID-19
Росстат обнародовал данные о смертности в результате заражения коронавирусом в марте текущего года. За месяц скончались 23 715 человек с подтвержденным COVID-19.
Согласно данным статистического ведомства, коронавирус стал основной причиной смерти 15 003 человек. При этом в 2 454 случаях COVID-19 предполагается врачами как основная причина смерти, но для подтверждения этой версии нужно было провести дополнительные медицинские исследования.
В 1 401 летальном случае коронавирус был сопутствующим заболеванием и существенно повлиял на развитие других болезней, что и привело к кончине. В 4 857 случаях коронавирусная инфекция также была сопутствующим заболеванием, но на наступление смерти пациентов не повлияла.
В феврале Росстат сообщал о смерти 24 369 россиян с подтвержденным коронавирусом.