Дело против адвоката «Команды 29» возбудили на основании рапорта главы ФСБ
Уголовное дело против адвоката «Команды 29» Ивана Павлова, который защищает фигурантов резонансных уголовных дел, возбудили после личного обращения главы ФСБ Александра Бортникова к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину
Уголовное дело против адвоката «Команды 29» Ивана Павлова, который защищает фигурантов резонансных уголовных дел, возбудили после личного обращения главы ФСБ Александра Бортникова к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Об этом сообщил коллега Ивана Павлова Евгений Смирнов и опубликовал в Facebook соответствующий рапорт за подписью Бортникова.
По российскому законодательству адвокаты являются спецсубъектами, однако для возбуждения против них уголовного дела достаточно санкции руководителя следственного органа СК по региону. Уголовное дело в отношении Ивана Павлова при этом возбудил начальник Главного следственного управления центрального аппарата СК Денис Колесников.
Напомним, что адвоката «Команды 29» обвиняют в разглашение данных предварительного расследования по делу экс-журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене.
Коллеги Павлова сообщили, что перед задержанием силовики угрожали ему уголовным преследованием, потому что он им «стоит поперек горла».
30 апреля Басманный райсуд Москвы избрал адвокату «Команды 29» меру пресечения в виде запрета определенных действий. Адвокату запретили общаться со свидетелями по делу и пользоваться средствами связи, включая интернет. Из-за решения суда Павлов не сможет выполнять свои обязанности как адвокат.
Напомним, что Иван Павлов также представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (включен в реестр инагентов) и штабов Алексея Навального по делу о признании этих организаций экстремистскими.