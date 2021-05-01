Российские власти запретили въезд в страну председателю Европарламента
В МИД России пояснили, что визовые санкции в отношении указанных европейских политиков введены в ответ на ограничения, которые Евросоюз ввел против российских граждан 2 и 22 марта
Российские власти ввели санкции против восьми граждан Евросоюза и представителей европейских структур, запретив им въезд на территорию страны.
В официальном заявлении Министерства иностранных дел РФ говорится, что в список «невъездных» попали председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, зампред Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, главный прокурор Берлина Йорг Раупах, член делегации Франции в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Жак Мэр. Последний является спецдокладчиком ПАСЕ по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального, в причастности к которому подозревают российские спецслужбы.
Под санкции также попали глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт, руководитель языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск, председателя национального совета Латвии Иварс Аболньш и директор Центр государственного языка Латвии Марис Балтиньш.
В МИД пояснили, что визовые санкции в отношении указанных европейских политиков введены в ответ на ограничения, которые Евросоюз ввел против российских граждан 2 и 22 марта.
Напомним, 2 марта ЕС ввел санкции против главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, начальника Росгвардии Виктора Золотова и генпрокурора Игоря Краснова из-за ареста Алексея Навального.
22 марта санкции были введены в отношении чеченских чиновников и силовиков из-за преследования секс-меньшинств.