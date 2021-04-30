В Ставрополе грузовик столкнулся с микроавтобусом детской спортивной команды
Согласно последним данным, в результате аварии погибли пятеро девочек2008 года рождения. Восемь человек госпитализировали в тяжелом состоянии, еще один пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. Всего в микроавтобусе находилось 18 человек
В Ставропольском крае произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором ехала на соревнования детская спортивная команда по баскетболу.
Согласно последним данным, в результате аварии погибли пятеро девочек2008 года рождения. Восемь человек госпитализировали в тяжелом состоянии, еще один пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. Всего в микроавтобусе находилось 18 человек.
Баскетбольная команда ехала из Волгограда в Черкесск на соревнования. Под Ставрополем микроавтобус столкнулся с фурой.
Водитель КАМАЗа рассказал изданию Mash, что не помнит подробности аварии. По его словам, водитель «девятки» пошел на обгон микроавтобуса с детьми, но не успел вернуться в свой ряд и столкнулся с грузовиком. Дальше водитель КАМАЗа очнулся уже в опрокинутом грузовике, поэтому он не может сказать, кто кого протаранил.
Водителя микроавтобуса доставили на медицинское освидетельствование. Также сообщается, что о поездке спортивной команды в другой город в ГИБДД уполномоченные лица не сообщали.