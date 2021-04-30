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30 апреля 2021, 18:13

У жены Игоря Чайки нашли совместный бизнес с экс-женой ярославского прокурора

Супруга сына бывшего генпрокурора России Игоря Чайки Ольга Чайка (Пшеницкая) открыла винный бар Degustore в Москве. Ее бизнес-партнером по этому проекту стала бывшая жена прокурора Ярославской области Дмитрия попова Анна

У жены Игоря Чайки нашли совместный бизнес с экс-женой ярославского прокурора
Фото: themoscowtimes.com

Супруга сына бывшего генпрокурора России Игоря Чайки Ольга Чайка (Пшеницкая) открыла винный бар Degustore в Москве. Ее бизнес-партнером по этому проекту стала бывшая жена прокурора Ярославской области Дмитрия попова Анна.

В расследовании «Новой газеты», «7х7» и «Трансперенси Интернешнл» (организация включена в реестр инагентов) сообщается, что первой супругой младшего сына Юрия Чайки была 30-летняя Анастасия Назаренко. На нее записаны два автомобиля «Инфинити» QX80 и BMW X5, которые зарегистрированы по адресу квартиры, которая принадлежит Юрию Чайке (сейчас бывший генпрокурор занимает должность полпреда президента) и его супруге Елене Чайке. Кроме того, Росреестр засекретил данные о недвижимости Анастасии Чайки, указав ее в базе как «Российская Федерация».

Журналисты обнаружили еще одну девушку с фамилией Чайка. Это уроженка Украины Ольга Чайка, ранее носившая фамилию Пшеницкая. Девушка имеет титулы вице-мисс Киева и второй вице-мисс Москва. По данным «Новой газеты», Ольга Пшеницкая путешествовала с Игорем Чайкой сначала под фамилией Пшеницкая, а затем уже под фамилией Чайка.

В 2020 году Ольга Чайка открыла винный бар Degustore в торгово-выставочном центре «Тишинский». Ее партнером является Анна Попова - бывшая жена прокурора Ярославской области Дмитрия Попова. Бар записан на компанию «Резалт», 90% в которой принадлежит Чайке, а остальные 10% - Поповой.

В «Трансперенси Интернешнл» также напомнили, что компания Игоря Чайки «Хартия» ранее получила госконтракт на вывоз и утилизацию бытовых отходов в Ярославской области, который действует до 2016 года. Юрист организации Григорий Машанов отметил, что тесное знакомство с ярославским прокурором может значительно упростить Чайке ведение бизнеса в регионе.

У младшего сына бывшего генпрокурора есть приятель Дмитрий Степаненко, который в 2016 году получил должность председателя правительства Ярославской области. В то время фирма отца ярославского премьера «Альянс Отель Менеджмент» предоставляла структурам Чайки консультантов, которые помогли им приобрести гостиничный комплекс в Крыму.

После назначения Дмитрия Степаненко Игорь Чайка основал в Ярославле благотворительный фонд «Центр социальных инициатив», который среди прочего доставлял в Ярославль на Пасхи благодатный огонь из Иерусалима.

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