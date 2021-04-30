Управделами президента потратило 28 млн рублей на сувениры ко Дню Победы
Управделами потратило 23,4 млн рублей на закупку 7000 пилоток красноармейцев времен Великой Отечественной войны (1,86 млн рублей), 7000 дождевиков с логотипом 76-летия Победы (11,7 млн рублей), игрушечные модели военной техники (5,8 млн рублей)
Управление делами президента России потратило 28,4 млн рублей из федерального бюджета на закупку сувениров для празднования Дня Победы.
Согласно данным портала госзакупок, Управделами потратило 23,4 млн рублей на закупку 7000 пилоток красноармейцев времен Великой Отечественной войны (1,86 млн рублей), 7000 дождевиков с логотипом 76-летия Победы (11,7 млн рублей), игрушечные модели военной техники (5,8 млн рублей), 7000 сувенрных флажков и сумок (4 млн рублей), сообщают «Открытые медиа».
Еще 5 млн рублей было потрачено на закупку 7500 значков с эмблемой 76-летия Победы и георгиевских лент к ним. Один такой значок обошелся налогоплательщикам в 665 рублей.
На украшение Красной площади по случаю 9 мая и праздничный салют власти потратили 62 млн рублей.