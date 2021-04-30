Пенсионерка из Саратова отчитала спикера Госдумы за воровство и вранье чиновников
В Саратове 90-летняя пенсионерка отчитала спикера Госдумы Вячеслава Володина («Единая Россия») за воровство чиновников и нищету россиян. Видеозапись беседы опубликовали несколько телеграмм-каналов
В Саратове 90-летняя пенсионерка отчитала спикера Госдумы Вячеслава Володина («Единая Россия») за воровство чиновников и нищету россиян. Видеозапись беседы опубликовали несколько телеграмм-каналов.
Председатель нижней палаты парламента повстречал ветерана Анну Александровну во время прогулки по городу. Пенсионерка решила воспользоваться уникальным случаем и высказать в лицо депутату свое мнение о российской власти. При этом бабушка крепко держала Володина за руку, поэтому ему пришлось выслушать всю речь до конца.
Анна Александровна возмутилась тем, что представители власти «воруют миллиардами» и постоянно врут. «Для меня лично позор, когда президент дает 10 тысяч, чтобы ребенка в школу собрать. Или вот сейчас инфляция 5,8%, а у меня там «гробовые» лежат под 3,5%. Ты мне скажи, умный мужик, это надо быть каким аферистом, чтобы таким методом обдирать людей. Как может инфляция может быть выше вот этого процента?», - заявила пенсионерка.
«Обидно, досадно. Такая огромная территория, такие богатства, а люди сидят без газа. Деревни исчезли с карты. Ну это же позор. Просто плакать хочется... Врать-то сколько можно. Вот я простая русская бабка из деревни в Тамбовской области, вот что же получается, в стране много лет воруют, врут и богу молятся. Что у бога просят, когда миллиарды, миллиарды ... Ну вас всех нахрен», - добавила жительница Саратова.
Женщина заявила, что чиновники «развалили и разворовали всю страну» и поинтересовалась у Володина, когда это все закончится. Спикер Госдумы на этот вопрос не ответил, а пенсионерка пригрозила высокопоставленному политику, что в следующий раз он получит от нее палкой.