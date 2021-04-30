Учителя, медики и другие бюджетники сообщили о принуждении к участию в праймериз «Единой России»
Российские учителя, медицинские работники и другие бюджетники сообщили о принуждении к участию в праймериз «Единой России» по выбору кандидатов в депутаты Госдумы РФ от партии. Голосовать можно за любых кандидатов – главное участие
Российские учителя, медицинские работники и другие бюджетники сообщили о принуждении к участию в праймериз «Единой России» по выбору кандидатов в депутаты Госдумы РФ от партии. Голосовать можно за любых кандидатов – главное участие.
Учитель одной из школ «Санкт-Петербурга» рассказал «Открытым медиа», что руководство потребовало от педагогов зарегистрироваться на сайте праймериз «Единой России», ввести свои паспортные данные и проголосовать за любых кандидатов. «Тех, кто не согласится в этом участвовать обещают считать неблагонадежными», - сообщил педагог.
Учителя из других регионов также сообщают о требовании зарегистрироваться на сайте для участия праймериз. Такие жалобы поступили от сотрудников образовательных учреждений Липецкой области, Ленинградской области и республики Крым.
Работники московских больниц в свою очередь сообщили журналистам, что от них руководство требует зарегистрироваться на сайте «Госуслуги» и mos.ru для участия в праймериз. Аналогичные требования выдвинули сотрудникам Москомспорта, Самбо-70 и управы округа Хамовники. Более того, московских бюджетников просят привлечь к участию в праймериз «ЕР» своих родственников.
Внутрипартийного голосование для определения кандидатов в депутаты Госдумы РФ от «ЕР» проводится на портале «Госуслуги». Голосование пройдет с 24 по 30 мая.