Власти Москвы отложили введение ограничений на передвижение фур по МКАДу
Правительство Москвы отложило введение ограничений на передвижение грузовиков массой более 3,5 тонны в пределах МКАД (московская кольцевая автодорога). Новые правила начнут действовать не с 5 мая, а с 15 июня текущего года
Фото: vrogacheve.ru
Правительство Москвы отложило введение ограничений на передвижение грузовиков массой более 3,5 тонны в пределах МКАД (московская кольцевая автодорога). Новые правила начнут действовать не с 5 мая, а с 15 июня текущего года, сообщается в телеграм-канале Департамента транспорта города.
Введение ограничений для грузовиков было введены из-за жалоб предпринимателей. Представители бизнеса опасались, что из-за длинных майских выходных могут возникнуть проблемы с получением пропусков, сообщает РБК.
При этом власти Москвы выступают за обязательное введение ограничений для передвижения грузовиков по МКАДу. Чиновники отметили, что транзитные грузовики повышают аварийность и ухудшают экологию города и области.