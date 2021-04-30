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Москва
30 апреля 2021, 15:57

Власти Москвы отложили введение ограничений на передвижение фур по МКАДу

Правительство Москвы отложило введение ограничений на передвижение грузовиков массой более 3,5 тонны в пределах МКАД (московская кольцевая автодорога). Новые правила начнут действовать не с 5 мая, а с 15 июня текущего года

Власти Москвы отложили введение ограничений на передвижение фур по МКАДу
Фото: vrogacheve.ru

Правительство Москвы отложило введение ограничений на передвижение грузовиков массой более 3,5 тонны в пределах МКАД (московская кольцевая автодорога). Новые правила начнут действовать не с 5 мая, а с 15 июня текущего года, сообщается в телеграм-канале Департамента транспорта города.

Введение ограничений для грузовиков было введены из-за жалоб предпринимателей. Представители бизнеса опасались, что из-за длинных майских выходных могут возникнуть проблемы с получением пропусков, сообщает РБК. 

При этом власти Москвы выступают за обязательное введение ограничений для передвижения грузовиков по МКАДу. Чиновники отметили, что транзитные грузовики повышают аварийность и ухудшают экологию города и области.

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