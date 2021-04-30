Башкирские экологи обвинили УГМК в уничтожении уникального озера
Башкирские экологи и активисты обвинили Учалинский горно-обогатительный комбинат (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию – УГМК) в уничтожении озера Ургун, который является уникальным памятником природы
Башкирские экологи и активисты обвинили Учалинский горно-обогатительный комбинат (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию – УГМК) в уничтожении озера Ургун, который является уникальным памятником природы. Защитники природы сообщают, что из водоема ушел огромный объем воды из-за того, что предприятие выкачивает ресурсы из соседнего озера.
В озере Ургун водятся редкие виды рыбы, лечебная грязь, а вода в нем чистая и теплая, поэтому местные жители очень любят отдыхать там летом. Озеро и расположенный рядом Ургунский бор с 1965 года являются памятником природы.
Депутат Совета города Учалы Радик Акмурзин, который является членом инициативной группы по спасению озера, рассказал, что с 2010 года вода из озера Ургун стала постепенно уходить. Только за 2020 год озеро обмелело на 5-6 метров от берега. Если потерю воды не остановить, что года через несколько лет озеро превратится в болото.
Экологи называют причиной обмеления Ургуна деятельность Учалинского горно-обогатительного комбината, который забирает воду из соседнего Учалинского озера. При этом выкачивание воды на всю систему озер в этом районе.
По договоренности с властями Башкирии, ГОК забирает воду из озера Большие Учалы, которое соединено трубой с озером Ургун. Уровень воды озера Ургун на 500 метров выше озера Учалы. Поэтому вода самотеком автоматически уходит в Малые Учалы. Комбинат отчитывается, что берет 3% воды из озера Учалы, при этом сколько бы они ни выкачали из Учалов, столько туда же перетекает из озера Ургун, пояснила порталу Znak.com эколог Эльвира Галлямова.
В пресс-службе Уральской горно-металлургической компании заявили, что АО «Учалинский ГОК» осуществляет забор воды из озера Большие Учалы «для технического водоснабжения на основании договора на водопользование с минэкологии Башкортостана». На предприятии уверяют, что 97% воды для технических нужд используется из системы оборотного водоснабжения, и только 3% - за счет водозабора.
В Министерстве экологии Башкирии никаких проблем с обмелением озера Ургун не видят. Чиновники признают, что Большие Учалы пополняются из Ургуна, но уверяют, что эту проблему можно решить за счет перекачки воды в Ургун из реки Урал.
«Ситуация печальная. У нас грунтовыми водами соединены все четыре озера: Калкан, Ургун, Учалинское и Карагайлы. Последнее- уже лужа. Скорее всего, в этом году опять на воде будут цианобактерии (опасные для фауны и человека водоросли). Уже большое количество рыб, птиц исчезли с озера», - констатировала Эльвира Галлямова.