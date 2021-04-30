Росфинмониторинг заранее включил штабы Навального в список экстремистов
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила штабы Алексея Навального в перечень экстремистов и террористов хотя суд еще не вынес решения по соответствующему иску прокуратуры Москвы
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила штабы Алексея Навального в перечень экстремистов и террористов хотя суд еще не вынес решения по соответствующему иску прокуратуры Москвы.
В списке экстремистов и террористов в разделе «Российские юридические лица» под номером 461 появилось «Общественное движение „Штабы Навального“», сообщает «МБХ медиа». Отметим, что юридически такой организации в России не существует.
Включение в список экстремистов означает, что организация больше не может вести финансовую деятельность, а жертвователей могут привлечь к ответственности за финансирование терроризма.
Глава сети штабов Алексея Навального Леонид Волков еще накануне объявил о роспуске штабов, поскольку их функционирование в нынешнем виде невозможно из-за угрозы уголовного преследования сотрудников.