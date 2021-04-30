Российские адвокаты потребовали прекратить правовой беспредел в отношении Ивана Павлова
Российские адвокаты начали сбор подписей под письмом в защиту своего коллеги Ивана Павлова из «Команды 29». Утром его задержали по делу о разглашении данных предварительного следствия
Российские адвокаты начали сбор подписей под письмом в защиту своего коллеги Ивана Павлова из «Команды 29». Утром его задержали по делу о разглашении данных предварительного следствия. Преследование адвоката связано с делом экс-журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.
Коллеги Ивана Павлова уверены в том, что задержание адвоката связано с его профессиональной деятельностью. «Он работает по очень сложным и «громким делам», которые большей частью находятся в подследственности ФСБ РФ - таким как дело менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, физика Виктора Кудрявцева, журналиста Ивана Сафронова и ранее Григория Пасько», - говорится в письме.
Адвокаты считают, что действия силовиков направлены исключительно на запугивание Ивана Павлова и его коллег, чтобы принудить их к отказу от активной позиции при защите своих доверителей. В этой связи автор обращения требуют от властей прекратить «процессуальный произвол» в отношении Ивана Павлова и прекратить оказывать давление на адвокатов.
Задержание адвоката «Команды 29» связано с уголовным делом Ивана Сафронова, которого он защищает. Ивану Павлову вменяют то, что он «без согласия следователя» передал журналистам газеты «Ведомости» копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также «организовал» размещение этого документе в интернете.