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30 апреля 2021, 14:34

Российские адвокаты потребовали прекратить правовой беспредел в отношении Ивана Павлова

Российские адвокаты начали сбор подписей под письмом в защиту своего коллеги Ивана Павлова из «Команды 29». Утром его задержали по делу о разглашении данных предварительного следствия

Российские адвокаты потребовали прекратить правовой беспредел в отношении Ивана Павлова
Фото: sobesednik.ru

Российские адвокаты начали сбор подписей под письмом в защиту своего коллеги Ивана Павлова из «Команды 29». Утром его задержали по делу о разглашении данных предварительного следствия. Преследование адвоката связано с делом экс-журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.

Коллеги Ивана Павлова уверены в том, что задержание адвоката связано с его профессиональной деятельностью. «Он работает по очень сложным и «громким делам», которые большей частью находятся в подследственности ФСБ РФ - таким как дело менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, физика Виктора Кудрявцева, журналиста Ивана Сафронова и ранее Григория Пасько», - говорится в письме.

Адвокаты считают, что действия силовиков направлены исключительно на запугивание Ивана Павлова и его коллег, чтобы принудить их к отказу от активной позиции при защите своих доверителей. В этой связи автор обращения требуют от властей прекратить «процессуальный произвол» в отношении Ивана Павлова и прекратить оказывать давление на адвокатов.

Задержание адвоката «Команды 29» связано с уголовным делом Ивана Сафронова, которого он защищает. Ивану Павлову вменяют то, что он «без согласия следователя» передал журналистам газеты «Ведомости» копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, а также «организовал» размещение этого документе в интернете.

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