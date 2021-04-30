Мэрия Москвы перед выборами в Госдуму решила узнать, популярен ли Сергей Собянин среди избирателей
Социологи мэрии Москвы взялись за изучение мнения жителей города о Сергее Собянине, чтобы понять, стоит ли ему возглавлять избирательную кампанию «Единой России» на выборах в Госдуму
Социологи мэрии Москвы взялись за изучение мнения жителей города о Сергее Собянине, чтобы понять, стоит ли ему возглавлять избирательную кампанию «Единой России» на выборах в Госдуму.
«Открытые медиа» сообщают, что столичные чиновники заказали телефонный опрос, в ходе которого у москвичей спрашивают, проголосуют ли они за «Единую Россию», если лидером партийного списка кандидатов будет Сергей Собянин. Еще один вопрос связан с тем, изменится ли отношение гражданина к мэру, если он поведет единороссов на выборы.
Журналист «ОМ» отметил, что с такими вопросами ему звонили с телефонного номера, который ранее уже использовался для исследования отношения москвичей к Сергею Собянину и «Единой России». Предположительно, этот номер принадлежит Центру мониторинга общественного мнения правительства Москвы.
Напомним, что на выборах в Госдуму 2016 года Сергей Собянин возглавлял московский список «Единой России». Будет ли мэр Москвы «паровозом» и в этом году, пока неизвестно. Отметим, что последние несколько лет кандидаты на выборные должности, напротив, стараются откреститься от ассоциаций с партией власти из-за ее низкого рейтинга.
По данным ВЦИОМ, в марте рейтинг «ЕР» составлял всего 29,6% против 46% в марте 2016 года. В партии власти считают, что личный рейтинг Сергея Собянина в Москве остается довольно высоким, поэтому его участие в парламентских выборах поможет партии.