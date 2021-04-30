Российские чиновники предложили ввести для граждан налог на отдых за границей
В ходе презентации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» глава региона заявил, что собранные за счет «выездного налога» средства можно было бы направить на развитие внутреннего туризма
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил установить «выездной сбор» для россиян, которые предпочитают отдыхать за границей.
В ходе презентации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» глава региона заявил, что собранные за счет «выездного налога» средства можно было бы направить на развитие внутреннего туризма.
«Сегодня, когда население желает пользоваться услугами внутри страны, необходим значительный поворот и значительное привлечение денежных средств, которые сегодня вывозятся за пределы нашей страны», - заявил Олег Кожемяко, слова которого приводит РБК.
Размер предлагаемого «налога на отдых за границей» губернатор не озвучил.
Отметим, что с целью сбора средств на развитие туристической инфраструктуры в России уже был введен «курортный сбор», который пока действует только в самых популярных у туристов регионах. В случае принятия инициативы г-на Кожемяко россияне столкнутся с двойным налогообложением на отдых.