Гитарист Rammstein назвал «шокирующим» приговор архангельскому активисту из-за репоста клипа «Pussy»
Рихард Круспе прокомментировал приговор бывшему координатору архангельского штаба Алексея Навального, которого осудили на 2,5 года за репост клипа на песню Pussy
Гитарист немецкой группы Rammstein Рихард Круспе прокомментировал приговор бывшему координатору архангельского штаба Алексея Навального, которого осудили на 2,5 года за репост клипа на песню Pussy. Музыкант по поводу вердикта Андрею Боровкову заявил, что он шокирует своей суровостью.
«Я очень сожалею, что Андрей Боровиков был приговорен за это к тюремному сроку. Суровость приговора шокирует, Rammstein всегда будет отстаивать принцип свободы творчества как неотъемлемое право всех людей», - написал Рихард Круспе в своем Instagram.
Напомним, что Андрея Боровикова признали виновным в распространении порнографии через интернет из-за репоста клипа Rammstein на песню Pussy в своих личных видеозаписях в соцсети «ВКонтакте». Клип был размещен в аккаунте активиста более 6 лет назад.
Боровиков заявил, что сторона обвинения использовала в суде подставных свидетелей, один из которых признался, что ранее уже оказывал силовикам такие услуги.