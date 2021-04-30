Петербургский омбудсмен попросил главу ЦИК отказаться от трехдневного голосования в северной столице
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обратился к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой не принимать решение о проведении трехдневного голосования на сентябрьских выборах депутатов Госдумы и Законодательного собрания города
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обратился к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой не принимать решение о проведении трехдневного голосования на сентябрьских выборах депутатов Госдумы и Законодательного собрания города.
Омбудсмен в своем обращении указал, что опыт проведения многодневного голосования в Петербурге «оказался негативным». По словам Шишлова, во время голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию были выявлены многочисленные нарушения избирательного законодательства. Это, например, голосование неустановленных лиц от имени избирателей, отказы членам избиркомов в ознакомлении со списками избирателей, недопуск наблюдателей и нарушения в хранении бюллетеней проголосовавших.
В обращении омбудсмена говорится, что при «нынешнем состоянии избирательной системы в Санкт-Петербурге» проведение многодневного голосования создает условия для злоупотреблений со стороны лиц, заинтересованных в фальсификации итогов голосования. Это приведет к утрате доверия к результатам голосования и к власти со стороны граждан.