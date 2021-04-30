Адвоката Ивана Павлова задержали по делу о разглашении данных предварительного следствия
Адвоката «Команды 29» Ивана Павлова, который защищает фигурантов резонансных уголовных дел, задержали в рамках дела о разглашении данных предварительного следствия. Об этом сообщил его коллега Евгений Смирнов
Адвоката «Команды 29» Ивана Павлова, который защищает фигурантов резонансных уголовных дел, задержали в рамках дела о разглашении данных предварительного следствия. Об этом сообщил его коллега Евгений Смирнов.
С каким именно делом связано разглашения данных, не уточняется.
Рано утром в пятницу стало известно об обысках в квартире Ивана Павлова и его задержании. Также следственные мероприятия прошли по месту жительства IT-специалиста «Команды 29» Игоря Дорфмана.
Отметим, что адвокаты «Команды 29» специализируется на делах, возбужденных по статье «Государственная измена». Иван Павлов представляет интересы экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова и защищал ученого-физика Виктор Кудрявцева, который скончался 29 апреля. По поводу смерти физика Павлов написал в соцсети, что его дело является наглядным примером того, как «ФСБ убивает российскую науку».
Кроме того, «Команда 29» защищает Фонд борьбы с коррупцией (включен в реестр инагентов) и штабы Алексея Навального по делу о признании организаций экстремистскими. Материалы этого дела были засекречены, а Иван Павлов сообщил, что документы по делу представляют собой хронику преследования Навального и его сторонников.
В телеграм-канале «Команды 29» сообщается, что Ивану Павлову ранее поступали угрозы от следователей ФСБ. Коллеги рассказали, что следователь по делу Ивана Сафронова Александр Чебан прямо говорил адвокату, что он «стоит им поперек горла», и они «сделают все, чтобы его посадить».