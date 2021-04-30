Посольство США сообщило о прекращении выдачи виз россиянам
С 12 мая консульство будет оказывать услуги только гражданам США. При этом россияне даже не смогут получить визу для посещения Америки. Исключение составляют только иммиграционные и дипломатические визы
Посольство США в РФ сократит перечень оказываемых услуг из-за новых ограничений в отношении сотрудников дипмиссии, которые ввели российские власти.
С 12 мая консульство будет оказывать услуги только гражданам США. При этом россияне даже не смогут получить визу для посещения Америки. Исключение составляют только иммиграционные и дипломатические визы.
Московское посольство также не будет заниматься обычными нотариальными услугами, выдавать документы о рождении за границей или продлевать паспорта. При этом оказание экстренной помощи американским гражданам может быть отложено из-за ограничений на выезд сотрудников за пределы города.
Ранее Москва запретила посольству США нанимать на работу неамериканцев, после чего дипмиссии пришлось сократить штат сотрудников на 75%.