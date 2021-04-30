В Израиле во время празднования Лаг ба-Омер погибли десятки людей
В Израиле во время празднования Лаг ба-Омер в районе горы Мерон произошло обрушение трибуны. В результате происшествия по разным данным погибли от 38 до 44 человек, ранения получили около 100 человек. Для эвакуации людей власти привлекли армию
В Израиле во время празднования Лаг ба-Омер в районе горы Мерон произошло обрушение трибуны. В результате происшествия по разным данным погибли от 38 до 44 человек, ранения получили около 100 человек. Для эвакуации людей власти привлекли армию.
Полиция Израиля закрыла движение в районе горы Мерон для проведения эвакуации пострадавших с места происшествия. К вывозу людей привлекли армию и военные вертолеты.
По предварительным данным, во время праздника рухнула трибуна. По другой версии, причиной гибели десятков людей стала давка.
Празднование еврейского праздника Лаг Ба-Омер на горе Мерон, где находится могила рабби Шимона Бар-Йохая, стало первым массовым мероприятием после отмены ограничений по коронавирусу. Власти сообщили, что в мероприятии участвуют около 100 тысяч человек.