Глава Коми обматерил депутата от КПРФ, который раскритиковал деятельность губернатора
Глава республики Коми Владимир Уйба обматерил депутата от КПРФ Олега Михайлова и пригрозил «урыть» его в ходе конфликта после заседания Госсовета республики. Парламентарий записал разговор с губернатором и выложил ее в интернет
Глава республики Коми Владимир Уйба обматерил депутата от КПРФ Олега Михайлова и пригрозил «урыть» его в ходе конфликта после заседания Госсовета республики. Парламентарий записал разговор с губернатором и выложил ее в интернет.
Инцидент произошел на заседании Госсовета, на котором Владимир Уйба представлял отчет о работе правительства за 2020 год. Олег Михайлов выступил с жесткой критикой деятельности губернатора из-за чего ему отключили микрофон.
Во время перерыва Уйба подошел к Михайлову и в грубой форме предложил ему «выйти». «Ты кого трусом назвал, конь? Пошли на*** бл***, я тебе сейчас п**** дам! Я тебя урою на***, пойдем выйдем, если ты мужик», - заявил глава Коми, слова которого приводит телеграм-канал «Новая республика».
Олег Михайлов заявил, что намерен обратиться в правоохранительные органы по факту угроз. Владимир Уйба в свою очередь заявил, что никакого конфликта между ним и депутатом не было, а его позиция «абсолютно нормальная, человеческая».