«Команда 29» сообщила о задержании адвоката по резонансным делам Ивана Павлова
Сотрудники правоохранительных органов рано утром в пятницу, 30 апреля, задержали адвоката «Команды 29» Ивана Павлова, который представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией
Сотрудники правоохранительных органов рано утром в пятницу, 30 апреля, задержали адвоката «Команды 29» Ивана Павлова, который представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК включен в реестр инагентов) и штабов Алексея Навального по делу о признании организаций экстремистскими.
Иван Павлов также защищает экс-журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, и представлял интересы ученого-физика из ЦНИИмаш Владимира Кудрявцева, которого обвиняют по аналогичной статье. Накануне адвокат сообщил о кончине Кудрявцева, отметив, что его дело стало примером того, как «ФСБ убивает российскую науку».
В пресс-службе «Команды 29» сообщили агентству ТАСС, что силовики провели обыск у Ивана Павлова, после чего связь с ним пропала. По предварительным данным, адвокат задержан. Обыски также прошли у IT-специалиста «Команды 29» Игоря Дорфмана.