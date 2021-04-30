Роспотребнадзор обязал прибывающих из Индии изолироваться до получения отрицательного теста на COVID-19
Роспотребнадзор обязал всех прибывающих из Индии путешественников соблюдать режим самоизоляции до получения отрицательного теста на коронавирус. Такое требование к туристам предъявили в связи с катастрофической эпидемиологической ситуацией в Индии
Роспотребнадзор обязал всех прибывающих из Индии путешественников соблюдать режим самоизоляции до получения отрицательного теста на коронавирус. Такое требование к туристам предъявили в связи с катастрофической эпидемиологической ситуацией в Индии.
Глава ведомства Анна Попова сообщила, что изолироваться должны как россияне, так и граждане других стран, прибывшие в РФ из Индии. Главный санитарный врач России также заявила в эфире телеканала «Россия 1», что сейчас вводятся экспресс-тесты и требование об обязательном обследовании всех лиц, возвращающихся из Индии.
Авиасообщение между Россией с Индией в настоящее время открыто, а прибывать в Москву могут до тысячи человек в месяц.
Напомним, что в Индии последние несколько дней выявляют по 350 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки, что является мировым рекордом. По данным западных СМИ, в Нью-Дели каждые четыре минуты кто-то умирает от осложнений.