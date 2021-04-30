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30 апреля 2021, 07:15

Росстат сообщил о падении реальных доходов населения на 3,6%

Напомним, что Росстат планировал обнародовать данные о реальных доходах населения в начале апреля. Однако позже в ведомстве объявили, что опубликуют статистику после послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию

Росстат сообщил о падении реальных доходов населения на 3,6%
Фото: polevskoy.ru

Росстат опубликовал данные о реальных доходах россиян за первый квартал 2021 года. По данным ведомства доходы населения упали на 3,6%.

Отметим, что реальные доходы россиян падают, начиная со второго квартала 2020 года. Тогда этот показатель упал на 8%, что стало рекордом с 1999 года.

Напомним, что Росстат планировал обнародовать данные о реальных доходах населения в начале апреля. Однако позже в ведомстве объявили, что опубликуют статистику после послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Тогда многие эксперты предположили, что данные опять будут неутешительными.

Реальные располагаемые доходы россиян непрерывно сокращались с 2014 по 2017 год. В начале 2019 года был зафиксирован рост доходов, однако он остановился после начала пандемии коронавируса.

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