Минсельхоз России предложил временно запретить экспорт гречки за границу
«Данное предложение связано с повышенным спросом на гречиху на внешних рынках и, как следствие, рисках повышения внутренних цен на фоне растущего экспорта», - заявил представитель Минсельхоза.
Министерство сельского хозяйства России предложило временно ограничить экспорт гречки из-за роста цен на нее на внутреннем рынке.
«Данное предложение связано с повышенным спросом на гречиху на внешних рынках и, как следствие, рисках повышения внутренних цен на фоне растущего экспорта», - заявил «Интерфаксу» представитель Минсельхоза.
Предложение об ограничении экспорта гречки ведомство направило в Минэкономразвития по таможенно-тарифному регулированию
Средняя стоимость гречневой крупы с января по конец марта 2021 года выросла сразу на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 571,2 долларов за тонну. Одновременно с этим наблюдалось увеличение экспорта российской гречихи в несколько стран-импортеров.
На этой неделе поставщики предупредили торговые сети об очередном подорожании гречки, которое составит 7,5−15%. В «Руспродсоюзе» заявили, что рост цен связан с тем, что производителям сегодня не хватает крупы из-за роста экспорта.