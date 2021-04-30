Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Москве как напряженную
Роспотребнадзор назвал «напряженной» ситуацию с распространением коронавируса в Москве. В ведомстве сообщили, что в столице показатели заболеваемости превысили средний уровень по стране
Роспотребнадзор назвал «напряженной» ситуацию с распространением коронавируса в Москве. В ведомстве сообщили, что в столице показатели заболеваемости превысили средний уровень по стране.
В связи с ростом числа заражений Роспотребнадзор рекомендовал жителям и гостям столицы воздержаться от участия в мероприятиях по случаю майских праздников, а также в празднованиях Пасхи и Ураза-байрама.
«Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в Москве характеризуется как напряженная, заболеваемость превышает среднероссийские показатели. Рекомендуем гражданам встретить Великие праздники дома, в кругу своих самых близких людей, на протяжении длительных выходных ограничить посещение массовых мероприятий», - говорится в заявлении санитарного ведомства.
По данным на 29 апреля, в Москве за последние сутки было выявлено 3 215 новых случаев заражения коронавирусом.